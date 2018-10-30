Мурманск, 30 октября, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Штурм захваченного теплохода в Баренцевом море. В Мурманской области прошли масштабные учения. В них были задействованы пограничники, сотрудники ФСБ, УФСИН, полицейские, росгвардейцы, спасатели, следователи, а также военные Северного флота, сообщает телеканал ТВ-21.

Константин Коровин. Мурманский берег

По замыслу учений, вооружённые бандиты захватили теплоход «Клавдия Еланская» рядом с островом Кильдин, взяли людей в заложники и держат их в плену. По решению оперативного штаба начинается контртеррористическая операция.

В район ЧП стягиваются сторожевые корабли и спасательные суда. Приказ — штурмовать захваченный теплоход, чтобы спасти людей. Заложники освобождены — живыми и невредимыми, террористы уничтожены. Условно пострадавшим оказывают первую помощь прямо в море на кораблях береговой охраны. Тем временем специалисты находят заложенное бандитами взрывное устройство и обезвреживают его.

По оценке руководителя учения, с поставленной задачей все успешно справились. Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб сработали профессионально и слаженно.