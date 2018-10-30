Ярославль, 30 октября, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Сборная ярославского УФСИН на всероссийских соревнованиях по многоборью специалистов-кинологов со служебными собаками завоевала три золотые медали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний Ярославской области.

76.fsin.su Ольга Кузнецова и Кира

В соревнованиях, которые прошли во Владимирской области, приняли участие кинологи из МЧС, Федеральной таможенной службы, МВД, Росгвардии, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки и Федеральной службы исполнения наказаний.

Они выявляли лучшего по трем дисциплинам: «Розыскной профиль», «Поиск и обнаружение наркотических средств», «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ». Ярославское УФСИН представили три сотрудника Управления по конвоированию, которые впервые участвовали в соревнованиях и сразу взяли три золотые медали.

Начальник кинологического отделения Елена Комиссарова и немецкая овчарка Тор победили в номинации «Лучший след», старший инструктор-кинолог Альберт Копков и длинношерстная немецкая овчарка Вольф стали лучшими в номинации «Лучший обыск местности», старший инструктор-кинолог Ольга Кузнецова и бельгийская овчарка Кира опередили конкурентов в номинации «Лучшая выборка вещи».

Эти три медали пошли в копилку команды ФСИН России, которая стала победителем соревнований.