* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 30 октября, 2018, 13:18 — ИА Регнум. В Совфеде поддержали решение ФСБ обнародовать информацию о задержании в Татарии боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября.

Цитата из т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». реж. Вячеслав Бровкин. 1971-1989. СССР «Наша служба и опасна и трудна»

«Думаю, что Центр общественных связей ФСБ сделал совершенно правильно, обнародовав информацию о задержании в Татарстане боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовивших серию терактов», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

Нужно, чтобы все понимали, что соответствующими российскими службами ведется пусть и невидимая постороннему глазу серьезнейшая работа по обеспечению защиты жизни и безопасности людей, которая не прекращается ни на минуту, сказал сенатор.

«И, конечно, это сообщение, напоминая, что «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по понятным причинам продолжает рассматривать Россию как своего основного врага, есть призыв к каждому из нас быть бдительным», — отметил Клинцевич.

В Татарии ФСБ разоблачила законспирированную террористическую ячейку, связанную с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили в Центре общественных связей ведомства. Отмечается, что члены группы планировали совершить «ряд резонансных акций», а затем присоединиться к боевикам в Сирии.