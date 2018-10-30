Москва, 30 октября, 2018, 13:13 — ИА Регнум. График президента России Владимира Путина в Париже 11 ноября не предусматривает отдельной встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявил 30 октября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путина

Представитель Кремля отметил, что в настоящее время график пребывания Путина в Париже предусматривает только одну встречу — с президентом США Дональдом Трампом, которая находится в стадии подготовки.

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Вместе с тем Песков добавил, что российский лидер намерен принять участие в мемориальных мероприятиях, где будет возможность встретиться с другими участниками «на ногах», в том числе и с израильским премьером.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 11 ноября в Париже, где пройдут мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. В свою очередь глава Белого дома заявил, что «с нетерпением» ожидает новой встречи с Путиным.

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