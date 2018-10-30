Нью-Йорк, США, 30 октября, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Компания Apple представит новые модели планшетов iPad, а также компьютеров iMac и ноутбуков Macbook. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Factorydirectcraft.com Apple Book

Официальная презентация состоится 30 октября в Нью-Йорке. Мероприятие под названием Apple Special Event будет транслироваться в прямом эфире на сайте компании.

Отмечается, что новый планшет будет оснащён более быстрым процессором и системой распознавания лиц Face ID, которая установлена в новых моделях iPhone. Компьютер Mac mini также получит обновленный процессор, а бюджетный вариант MacBook обзаведётся более тихой клавиатурой и обновленным дисплеем.

Читайте также: Samsung опередил Apple: Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов