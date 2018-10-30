Джакарта, 30 октября, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Семья пилота авиакомпании Lion Air, чей самолет, совершавший рейс JT 610, упал 29 октября в водах Караванга, надеется на чудо, сообщает Sindonews.

Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР Мольба о чуде

Члены семьи пилота Бхави Сунеджа, родом из Индии, говорят, что они «надеются и молятся о чуде».

Соседи описывают 31-летнего пилота как дружелюбного и умного человека. Бхави Сунеджа посещал Дели один-два раза в год, чтобы встретиться со своими родными».

Между тем индийское посольство в Джакарте заявило, что пилот Бхави Сунеджа погиб в авиакатастрофе.

«Примите наши глубочайшие соболезнования в связи с трагической гибелью людей в авиакатастрофе Lion Air у берегов Джакарты», — говорится в заявлении посольства. Посольство контактирует с кризисным центром и координирует ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соболезнования в связи с крушением самолета у острова Ява выразил властям Индонезии секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.