Мадрид, 30 октября, 2018, 13:03 — ИА Регнум. В связи с забастовкой сотрудников железнодорожной компании Renfe в Испании возможны сложности с перевозкой пассажиров. Об этом в своем Twitter сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

Роберт Келер. Забастовка

«Забастовка работников железнодорожной компании Renfe. Возможны задержки и отмена поездов по всей территории страны», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/MID_travel/status/1057194468871471104

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября стало известно, что в международном аэропорту столицы Бельгии отменено около 450 рейсов из-за забастовки грузчиков компании Aviapartner.

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