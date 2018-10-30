Соледар, ДНР, 30 октября, 2018, 13:06 — ИА Регнум. В течение минувших суток территория ДНР 23 раза подвергалась обстрелам со стороны киевских силовиков, сообщили 30 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Andrew Ranta Расстрелянное перемирие

Украинские боевики выпустили 366 боеприпасов, заявили представитель ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

Пострадали населённые пункты Докучаевск, Донецк и его окраины, Ясиноватая и её окраины, поселки на окраине Горловки, поселки Ленинское, Коминтерново и Саханка в южной части ДНР.

ВСУ применили запрещённые Минскими соглашениями 120-мм миномёты, а также 82-мм миномёты, штатное вооружение БТР и БМП, гранатомёты, крупнокалиберное стрелковое оружие.

Напомним, ранее в результате агрессии со стороны ВСУ были повреждены семь жилых домов по улице Жуковского в поселке Старомихайловка. Пострадали фасад, кровля и остекление. Данных о человеческих жертвах пока не поступало.

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