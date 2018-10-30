Москва, 30 октября, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за заведомо ложное сообщение о пожаре внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Огнетушитель

Согласно поправкам в КоАП, заведомо ложное сообщение о пожаре, вызвавшее срабатывание системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей повлечет наложение административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Авторы подчеркивают, что поправками предусмотрена ответственность именно за заведомо ложное сообщение — то есть лицо должно было знать об отсутствии пожара.

«Это может подтверждаться многочисленными свидетельскими показаниями, отсутствием нанесенного огнем ущерба (в связи с тем, что огня или дыма не было) и камерами видеонаблюдения», — указали депутаты.