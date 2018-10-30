Омск, 30 октября, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Мэр Омска Оксана Фадина потребовала от руководителя городской дорожной службы своевременно ликвидировать последствия дождя и снегопада в городе. Отсутствие ливневой канализации на некоторых улицах и внутри жилых микрорайонов часто приводит к затоплению проезжей части дорог и дворовых территорий. Омичи выложили в социальных сетях фотографии и видеозаписи того, как после очередных осадков транспорт и пешеходы преодолевают многометровые лужи.

Цитата из х/ф «Несколько дней из жизни Обломова». Реж. Никита Михалков. 1980. СССР Распеканция

На аппаратном совещании сегодня, 30 октября, Фадина дала поручение директору управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимиру Казимирову по-другому выстроить работу на проблемных территориях, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

«Сегодня город стоял в воде. Понятно, что решить проблему в полной мере на тех территориях, где нет ливнёвок, мы не сможем, но ваша задача — продумать комплекс превентивных мер для того, чтобы магистрали не превращались в водоемы. У нас всякий раз проблемы по одним и тем же адресам. Можно уже так организовать процесс, чтобы сразу приезжать на объект, не дожидаясь жалоб в социальных сетях», — заявила Фадина, обратив внимание на необходимость находиться в полной готовности к снегу и похолоданию.

Она подчеркнула, что «историю о том, что в Омск зима всегда приходит внезапно, мы будем переписывать» и пообещала продолжить практику выездных совещаний на инфраструктурных объектах города и личного контроля работы.