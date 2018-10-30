Симферополь, 30 октября, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Проблемы и перспективы развития туризма в Южном федеральном округе обсудили учёные и эксперты, собравшиеся на площадке Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, сообщает 30 октября пресс-служба вуза.

Cfuv.ru Участники конференции

В III Всероссийской конференции с международным участием «Проблемы и перспективы развития туризма в Южном федеральном округе» приняли участие представители 17 вузов России, пяти зарубежных университетов, правительства и центра развития туризма Севастополя, других учреждений и организаций.

Участники конференции проанализировали тенденции развития туризма в ЮФО. Большое внимание они уделили оценке эколого-туристского потенциала и степени вовлеченности природных объектов в сферу туристско-рекреационной деятельности. Одной из самых обсуждаемых тем стало развитие туристской отрасли города Севастополя и Крыма на базе патриотического, морского, экологического, индустриального, культурного, паломнического и этнотуризма.

По итогам конференции опубликован сборник статей с размещением в Российском индексе научного цитирования.

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