Великий Новгород, 30 октября, 2018, 12:58 — ИА Регнум. В Новгородской области в сентябре 2018 года показатель годовой инфляции достиг 4% и стал самым высоким в Северо-Западном федеральном округе (3,2% по округу). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Новгородского отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Показатель годовой инфляции в Новгородской области вырос по сравнению с августом на 0,3 процентных пункта. Основное влияние оказал рост цен на продовольственные товары», — прокомментировал управляющий отделением Сергей Левчаков.

Темпы роста потребительских цен на продовольственные товары выросли в годовом выражении до 3,3% с 2,4% в августе. В частности, ускорился рост цен на мясные продукты (до 6,8% к предыдущему году).

Годовая инфляция на услуги и непродовольственные товары в сентябре по сравнению с августом 2018 года не изменилась: 4,9% и 4,1% соответственно.

По данным Новгородстата, на потребительском рынке Новгородской области потребительские цены в сентябре 2018 года увеличились на 0,2% (в прошлом году в этот же период наблюдалось снижение цен на 0,1%). На фоне снижения цен на плодоовощную продукцию в ведомстве отметили повышение цен на ряд продовольственных товаров, включая яйца, пшено, мясные продукты; на 9% выросли цены на газовое моторное топливо, на 19% подорожала плата за обучение в учреждениях высшего образования.