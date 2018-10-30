Володин призвал ПА ОДКБ сделать все для избежания эскалации конфликта в САР
Москва, 30 октября, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Одна из основных целей членов Парламентской Ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) — настройка взаимодействия в сферах обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также противодействия современным вызовам и угрозам. Об этом заявил спикер Госдумы и председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин в ходе заседания Ассамблеи, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября.
По его словам, такие вопросы сегодня весьма актуальны, так как касаются стран, находящихся вблизи границ ОДКБ. Речь прежде всего идет о Сирии и странах Центральной Азии.
«95% сирийской территории освобождено от террористических организаций. Сегодня жизнь Сирии входит в мирное русло: беженцы возвращаются домой, восстанавливается инфраструктура. Но, уважаемые коллеги, как видите, не успокаиваются силы, настроенные на напряжение, на его рост. Мы видим, что продолжаются провокации на территории Сирии, эти провокации связаны в том числе с попыткой нарушить восстанавливающуюся мирную жизнь, на то, чтобы дестабилизировать то, что сегодня достигнуто», — отметил Володин.
Странам — членам ПА ОДКБ следует приложить все усилия для того, чтобы граждане в Сирии могли вернуться к мирной жизни.
«Наша задача — сделать все для того, чтобы не допустить эскалации напряжения на сирийской земле. Сделать все, чтобы мир, понимая ответственность за решение задач по восстановлению мирной жизни на территории Сирии, не втягивался в те провокации, которые сегодня зачастую организовываются на сирийской земле с целью сорвать все договоренности и вновь ввергнуть Сирию в хаос войны», — отметил Володин.