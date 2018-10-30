Москва, 30 октября, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Одна из основных целей членов Парламентской Ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) — настройка взаимодействия в сферах обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также противодействия современным вызовам и угрозам. Об этом заявил спикер Госдумы и председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин в ходе заседания Ассамблеи, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

По его словам, такие вопросы сегодня весьма актуальны, так как касаются стран, находящихся вблизи границ ОДКБ. Речь прежде всего идет о Сирии и странах Центральной Азии.

«95% сирийской территории освобождено от террористических организаций. Сегодня жизнь Сирии входит в мирное русло: беженцы возвращаются домой, восстанавливается инфраструктура. Но, уважаемые коллеги, как видите, не успокаиваются силы, настроенные на напряжение, на его рост. Мы видим, что продолжаются провокации на территории Сирии, эти провокации связаны в том числе с попыткой нарушить восстанавливающуюся мирную жизнь, на то, чтобы дестабилизировать то, что сегодня достигнуто», — отметил Володин.

Странам — членам ПА ОДКБ следует приложить все усилия для того, чтобы граждане в Сирии могли вернуться к мирной жизни.

«Наша задача — сделать все для того, чтобы не допустить эскалации напряжения на сирийской земле. Сделать все, чтобы мир, понимая ответственность за решение задач по восстановлению мирной жизни на территории Сирии, не втягивался в те провокации, которые сегодня зачастую организовываются на сирийской земле с целью сорвать все договоренности и вновь ввергнуть Сирию в хаос войны», — отметил Володин.