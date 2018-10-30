Путин встретится с ушедшими в отставку главами регионов
Москва, 30 октября, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сегодня, 30 октября, проведет встречу с ушедшими в отставку руководителями регионов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
«Дань уважения тем, кто многие годы возглавлял регионы», — отметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что это уже не первая такая встреча, при этом вступительные слова президента станут открытыми для СМИ.
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