Москва, 30 октября, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сегодня, 30 октября, проведет встречу с ушедшими в отставку руководителями регионов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Дань уважения тем, кто многие годы возглавлял регионы», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что это уже не первая такая встреча, при этом вступительные слова президента станут открытыми для СМИ.

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