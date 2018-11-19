«Кенозерские чтения — 2015»
Архангельск, 19 ноября, 2018, 12:01 — ИА Регнум. ИА REGNUM публикует сборник материалов конференции «Кенозерские чтения — 2015», посвященной природе, культуре и человеку заповедного Кенозерья.
Седьмая научно-практическая конференция была посвящена выдающимся культурным ландшафтам Кенозерского национального парка. Материалы предоставили сотрудники ведущих научных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Архангельска, которые обсуждали как сохранение и представление наследия этой уникальной территории, так и нематериальные памятники, в том числе устный эпос и письменную словесность.
Отдельное внимание уделено в сборнике истории и современности кенозерской природы, крестьянской устной и письменной словесности, а также энтузиастам, которые в разные времена изучали и описывали Кенозерье.
Сборник рассчитан на широкую аудиторию и представляет особый интерес для сотрудников заповедников, музеев и научных центров, где изучается ценность российских культурных ландшафтов.
Сборник можно скачать по ссылке.