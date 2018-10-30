Ереван, 30 октября, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской Республики договоренности, миссия ОБСЕ 31 октября проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Карабаха и Азербайджана, на участке дороги Акна — Гиндарх.

ИА REGNUM Нагорный Карабах

Как сообщает пресс-служба МИД НКР, с позиций Армии обороны Карабаха наблюдение будут осуществлять личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик и его полевой помощник Геннадие Петрика (Молдова). В мониторинге будут участвовать также сопредседатели Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер (США) и Стефан Висконти (Франция), а также их помощники Дэвид Бернштейн и Кентин де Ранкур.

Власти Нагорного Карабаха выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.