Чита, 30 октября, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Даже по прошествии трёх месяцев пострадавшие от сильнейшего наводнения жители Забайкалья не получили всех положенных им выплат. Такой вывод можно сделать из официального сообщения по итогам рабочей поездки врио губернатора региона Александра Осипова в Шилкинский район.

Правительство Забайкальского края Шилкинский район Забайкальского края

Напомним, летом 2018 года эта территория в результате ЧС пострадала одной из первых. Именно Шилкинскому району Забайкальского края большая вода принесла наиболее значительные разрушения: разрушено восемь мостов, пострадали 2498 человек.

«Стихия нанесла серьёзный ущерб району, очень сильно пострадали наши граждане. Каждый из них должен получить помощь и поддержку», — пообещал руководитель Забайкалья Александр Осипов.

Напомним, наводнение в Забайкалье пришло в ночь на 8 июля после месяца проливных дождей. Реки вышли из берегов и разрушили десятки мостов и дорог. Также пострадали сотни домов жителей региона. Но только когда большая вода вплотную подступила к Чите, власти объявили режим ЧС.

В начале октября 2018 года губернатор Наталья Жданова, будучи в отпуске, известила о своей добровольной отставке. Спустя неделю врио главы Забайкалья назначен Александр Осипов. Местные СМИ отмечают его невероятную активность и стремление во всем разобраться. К примеру, 29 октября, в свой первый официальный рабочий день новый руководитель Забайкалья побывал на АЗС и назвал недопустимой ситуацию с взлетевшими ценами на бензин.

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