Лондон, 30 октября, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Ограничить торговлю криптовалютами предлагает рабочая группа правительства Великобритании по блокчейну. Об этом говорится в докладе, опубликованном на официальном портале правительства Соединенного Королевства.

Дмитрий Нестерак ИА REGNUM «Принимаю оплату в биткоинах»

Эксперты предлагают новую структуру регулирования блокчейн-индустрии, предполагающую три типа цифровых активов. Это криптовалюты для обмена, для инвестиций и токены для использования в ICO.

Отмечается, что криптовалюты имеют высокую волатильность, низкую ликвидность, при этом контроль за ними сложен. В силу этого их нельзя признать платежным средством. В будущем такие активы позволят проводить более дешевые и эффективные транзакции за счет устранения посредников.

В настоящее время с криптовалютами связаны серьезные риски для инвесторов. Кроме того, цифровые активы используются в незаконной деятельности.

В документе говорится, что в силу проблем с целостностью рынка и защитой инвесторов возможен запрет розничной продажи биткоина, включая CFD, фьючерсы, опционы и ценные бумаги.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в России наблюдается спад криптовалютной лихорадки. Гендиректор Национального агентства финансовых исследований Гузелия Имаева ранее назвала тему криптовалют информационным пузырем, так как упоминание этой темы в СМИ за год увеличилось в 200 раз.

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