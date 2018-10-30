Лос-Анджелес, США, 30 октября, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Малькольм Макдауэлл никогда не смотрел оригинальный фильм «Хэллоуин», несмотря на то, что он сыграл роль доктора Сэма Лумиса в продолжении «Хэллоуин 2007» Роба Зомби. Об этом 29 октября сообщил портал Comicbook.

Gage Skidmore Малькольм Макдауэлл

Это выяснилось на конференции Scare-A-Con, которая прошла в Нью-Йорке, во время общения актёра с поклонниками. Один из фанатов спросил Макдауэлла, взял ли он сам известные реплики Дональда Плезенса (первого исполнителя роли Сэма Лумиса) из оригинального фильма или ему это сделать подсказал Роб Зомби. Актёр ответил, что сам он не смотрел оригинальный фильм, а в момент съемок спросил режиссёра, должен ли он это сделать. Зомби ответил ему, что Макдауэлл может посмотреть его позже.

Читайте также: Закари Ливай в восторге от роли супергероя Шазама

Напомним, фильм Роба Зомби «Хэллоуин 2007» вышел на экраны кинотеатров США в августе 2007 года. При бюджете $15 млн ему удалось собрать на внутреннем кинорынке около $58 млн, общемировая касса составила около $80 млн.