Пекин, 30 октября, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Несмотря на предложение китайских властей организовать беседу супруги бывшего президента Интерпола Грэйс Мэн с арестованным в Китае мужем, она отказывается от диалога. Об этом заявил 30 октября официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Diarmuid Greene Мэн Хунвэй

По словам официального представителя китайского дипломатического ведомства, «компетентные органы» уже вышли на связь с женой Мэн Хунвэя и предложили ей побеседовать с супругом. Также Лу Кан отметил, что жена экс-главы Интерпола одновременно заявляет о том, что ей неизвестно местоположение мужа, и отказывается связаться с ним по предложенным каналам.

Как сообщало ИА REGNUM, Грейс Мэн, супруга бывшего президента Интерпола Мэн Хунвэя, который пропал в конце сентября после поездки в Китай, до сих пор не получила никаких новостей от мужа. Об этом она заявила в интервью BBC. Также женщина высказала опасения по поводу за жизнь своего мужа.

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