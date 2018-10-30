Барселона, Испания, 30 октября, 2018, 12:32 — ИА Регнум. «Барселона» рассматривает возможность продажи французского полузащитника Усмана Дембеле. Об этом сообщает Sport.es.

S. Plaine Усман Дембеле

По информации издания, руководство каталонского клуба намерено продать Дембеле в зимнее трансферное окно. В клубе разочарованы уровнем игры, который демонстрирует футболист.

Помимо этого, Дембеле испортил себе репутацию, опоздав на собрание команды перед матчем Лиги чемпионов с «Интером».

Напомним, Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии летом 2017 года» за €115 млн. В текущем сезоне он сыграл за клуб в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.