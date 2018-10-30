Мурманск, 30 октября, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Водолазы обследуют подводную часть корпуса тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», чтобы убедиться, что при аварии на 82-м судоремонтном заводе не получены повреждения ниже ватерлинии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота ВМФ России.

Mil.ru Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»

«Нам необходимо провести водолазный осмотр всего того, что ниже ватерлинии, чтобы убедиться, что никаких повреждений нет. Мы никаких повреждений не ожидаем, но проверим», — сказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Он также сообщил, что крейсер получил повреждение в виде рваного отверстия размером четыре на пять метров.

Напомним, сегодня в посёлке Росляково Мурманской области при выходе из плавучего дока ПД-50 тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» произошло ЧП. В результате инцидента под воду ушла жилая башня, в которой проживали 50 человек личного состава. Кроме того, рухнули и два башенных крана, один из них — на палубу «Адмирала Кузнецова». В результате ЧП док затонул. Пострадали четыре человека, один человек пропал без вести. В районе ЧП ведётся спасательная операция.

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