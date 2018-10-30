Джуба, 30 октября, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Лидер повстанцев Южного Судана Рик Мачар возвращается на родину в соответствии с достигнутыми мирными договоренностями, сообщает 30 октября Associated Press.

Николай Рерих. Путь домой

Оппозиционный политик проживал в изгнании более двух лет, однако последние переговоры о перемирии позволят ему не опасаться за свою безопасность в родной стране.

«Если этот мир будет жизнеспособным, то мы должны доверять друг другу», — отметил представитель Мачара, подчеркнув, что его возвращение должно стать демонстрацией такого доверия.

Напомним, в Судане в сентябре 2018 года было заключено соглашение между правительством Южного Судана и оппозицией, целью которого является прекращение гражданской войны.

По достигнутым договоренностям Мачар становится вице-президентом, а часть его сторонников входят в правительство страны.