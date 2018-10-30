Лестер, Великобритания, 30 октября, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лестер Сити» рассматривает возможность переименования домашнего стадиона «Кинг Пауэр» в честь погибшего владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи. Об этом сообщает ESPN.

Pink Spider Стадион «Кинг Пауэр»

По информации издания, Айяватт Шриваддханапрабха, сын погибшего владельца клуба, обсудит возможность переименования арены с исполнительным директором клуба Сьюзан Уилан.

Предполагается также, что Айяватт станет временно исполняющим обязанности президента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вертолёт, принадлежавший владельцу «Лестера» Вишаю Шриваддханапрабхе, разбился вблизи стадиона «Кинг Пауэр» после домашнего матча команды с «Вест Хэмом» в субботу 28 октября.

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