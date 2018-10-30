Балаково, Саратовская область, 30 октября, 2018, 12:20 — ИА Регнум. При поддержке профсоюзного комитета Балаковской АЭС с 27 по 28 октября прошел XXIV Международный турнир городов России и стран Содружества по борьбе дзюдо среди юниоров, юношей и девушек 1997−2001, 2002−2004 годов рождения. Как сообщает управление информации и общественных связей Балаковской АЭС, в этом году в турнире приняли участие рекордное количество дзюдоистов — 208 спортсменов, представляющих 14 команд. Впервые в Балаково приехали дзюдоисты из Армении и городов присутствия предприятий атомной отрасли — Соснового Бора, Электростали и Полярных Зорь. Не в первый раз участниками турнира стали ребята из Донецкой Народной Республики и Казахстана, а также спортсмены шести регионов России — Ленинградской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской областей и Республики Дагестан.

Профсоюзная организация Балаковской АЭС Международный турнир по дзюдо на приз профкома Балаковской АЭС побил рекорд

«Уже в двадцать четвертый раз мы собираем этот спортивный форум. Радует, что вместе со статусом нашего турнира растет и количество его участников, — отметил в своей приветственной речи председатель профсоюзной организации Балаковской АЭС Петр Сорокин. — На этих соревнованиях вы не только совершенствуете свое спортивное мастерство, ощущаете причастность к большому спорту, но, самое главное, общаетесь и находите новых друзей. Смотрю на вас и понимаю, что наш турнир — это полезное дело».

Поддержать юных спортсменов пришел и глава Балаковского муниципального района Александр Соловьев.

«Турниры международного уровня, которые организует профком Балаковской атомной станции, повышают статус нашего города — о нем знают за пределами России, — отметил он. — Растет привлекательность этих соревнований, заметно ширится география участников. Победа в этом турнире крайне важна для молодых спортсменов. Благодарен атомной станции за то, что предприятие уделяет большое внимание развитию спорта в нашем регионе».

По итогам соревнований было разыграно 13 комплектов наград. Победителями XXIV турнира в командном зачете стали дзюдоисты Казахстана — в их общей медальной копилке шесть золотых наград. Два «золота» у команды ДНР и по одной золотой медали увезли представители Ленинградской АЭС (г. Сосновый Бор), Нижегородской области, Армении, Саратова и Электростали. На счету балаковских дзюдоистов шесть медалей: три серебряных и столько же бронзовых.

Второй день турнира стал своеобразным тренингом — спортсмены сами выбирали себе соперников и в ходе схваток оттачивали собственное мастерство. Завершением турнира стал мастер-класс от чемпиона Европы и мира, двукратного победителя Сурдлимпийских игр Рината Кадырова — бывшего воспитанника спортивной секции дзюдо центра культуры и спорта «Антарес» профсоюзного комитета Балаковской АЭС.

Балаковская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Станция расположена на левом берегу Саратовского водохранилища в 10 км северо-восточнее г. Балаково Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 г., второй — в 1987, третий — в 1988 и четвертый — в 1993 г. Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири. Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453) 62−22−20 или на сайтах www.rosenergoatom.ru и www.balatom.ru. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.