Москва, 30 октября, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Заградительные пошлины на экспорт нефти в отношении российских компаний будут применены лишь в качестве крайней меры — если предприятия нефтяной сферы не выполнят своих обязательств по сдерживанию внутренних цен на бензин. Об этом 30 октября заявил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам министра, в том случае, если розничные цены на топливо в России «будут держаться», а нефтяные компании «будут выполнять свои обязательства», применение экстренных мер, предполагающих введение пошлин на экспорт нефти, не понадобится.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие два дня Минэнерго РФ проведёт консультации с нефтяными компаниями. Результатом переговоров должно стать соглашение по заморозке внутренних цен на нефтепродукты, подчеркнул премьер-министр РФ.

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