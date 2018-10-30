Абакан, 30 октября, 2018, 12:15 — ИА Регнум. В Абакане изъяли крупную партию фальсифицированной алкогольной продукции. Из официального сообщения ГУ МВД РФ по Хакасии следует, что выйти на торговца «палёнки» помогли оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, осуществившие закупку 20 бутылок водки общей стоимостью две тысячи рублей и бутылку рома стоимостью 500 рублей.

ГУ МВД РФ по Хакасии Контрафактный алкоголь

Реализовывал товар из металлического гаража мужчина 1961 года рождения. В ходе осмотра гаража и автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли десятки бутылок с «палёнкой», а также 11 литров этилового спирта и 11 литров коньяка в пластиковой таре общей стоимостью свыше 27 тысяч рублей.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».

Напомним, в производстве Следственного управления УМВД России по Абакану уже находится уголовное дело, возбужденное в отношении двоих жителей Абакана, которые уличены в незаконном хранении более 7000 литров жидкости, содержащей в своем составе этиловый спирт с объемной долей 95,7%. Стоимость данной продукции при её розничной реализации составляет более четырех миллионов рублей.