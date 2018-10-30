Варшава, 30 октября, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Украинская фирма намерена запустить игру, основанную на событиях, которые происходили во время Второй мировой войны в немецких концентрационных лагерях, расположенных на территории оккупированной Польши, сообщает газета Rzeczpospolita.

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Окружная прокуратура в Варшаве начала расследование после запроса президента Института национальной памяти Ярослава Шарека в связи с предполагаемым «оскорблением польской нации и пропагандой нацизма в интернете», сообщил пресс-секретарь прокуратуры Лукаш Лапчиньский. Игру разрабатывает украинская компания Aliens Games, в качестве основной локации выступает концлагерь Аушвиц-Биркенау.

По сюжету главный герой, узник, готовит попытку побега. Однако можно играть и за сотрудника СС из охраны лагеря, который наказывает и убивает заключенных, решает, какую группу отправить на работу, а какую — в газовую камеру. В игре представлены сцены отбора узников, а также массовые и индивидуальные казни их. При этом в лагере игрок может увидеть такие выражения: «Польский концентрационный лагерь, где великая гордость этого польского народа, где ваша честь, вы — польские псы».

В свою очередь депутат сейма Польши Юзеф Бринкус в письмах министру юстиции, генеральному прокурору и главе МИД заявляет, что «хотя официальным продюсером игры является украинская компания, ее настоящими авторами являются россияне, и прежде всего некий Дмитрий Дыбин из Одессы, много лет ассоциированный с московской студией Studcinemafest», что «позволяет утверждать», будто «в данном случае это может быть политической провокацией против Польши в международном масштабе».

Однако, как выяснило ИА REGNUM, еще 29 августа в своем блоге Дыбин сообщил: «В связи со спорным сеттингом игры и трейлера были убраны все ассоциации с конкретным лагерем в Польше и все отсылки к реальным историческим событиям». Что касается «московской студии Studcinemafest», то на самом деле это Международный студенческий фестиваль короткометражного кино «СтудCINEMAФест», направленный на развитие авторского и независимого кино.