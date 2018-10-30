Санкт-Петербург, 30 октября, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Комплексное тактико-специальное учение провели спасатели в административно-деловом центре «Невская ратуша» в центре Петербурга утром 30 октября. В этот комплекс в текущем году переехало несколько комитетов и подведомственных учреждений администрации Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Невская ратуша

Как сообщили в пресс-службе Смольного, по легенде учения, в здании вспыхнул пожар, сработала система оповещения, после чего началась эвакуация людей.

За учениями по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций наблюдал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он лично дал им старт включением пожарного извещателя, а затем побеседовал с «эвакуированными» сотрудниками городской администрации.

В ходе учений использовались ручные и автоматические пожарные лестницы, канатно-спусковые и другие спасательные устройства. У стен «Невской ратуши» развернули пункт первой помощи, куда доставили «пострадавших».

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Как сообщало ИА REGNUM, с мая по сентябрь текущего года в офисный комплекс «Невская ратуша» переехало 12 комитетов, три подведомственных предприятия и проектный офис администрации губернатора Санкт-Петербурга. В «Невской ратуше» будут работать 2,6 тыс. госслужащих, разместившиеся более чем в одной тысяче кабинетов на разных этажах.