Дакка, 30 октября, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Верховный суд Бангладеш удвоил тюремный срок оппозиционному лидеру Халеде Зия, сообщает 30 октября Anadolu.

Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США За рёшёткой

Вместо пяти лет тюрьмы лидер оппозиции пробудет в местах лишения свободы 10 лет. Решение было принято после обращения к суду комиссии по борьбе с коррупционными преступлениями.

Напомним, Халеда Зия ранее занимала пост премьер-министра Бангладеш, она является принципиальным противником нынешнего главы государства Шейха Хасины. В заключении она находится с февраля 2018 года.

Прежде политик была приговорена к семи годам заключения, однако в последствие приговор не раз менялся.