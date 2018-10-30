Москва, 30 октября, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Давление, которое оказывается в настоящее время на президента США Дональда Трампа внутри страны, не может не иметь своих последствий, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Согласно результатам исследования, проведенного социологами Gallup, за минувшую неделю рейтинг одобрения политики действующего президента США Дональда Трампа упал до 40%. За неделю с 21 по 28 октября рейтинг действующего главы Белого дома снизился с 44 до 40%.

«Способы этого давления по мере приближения дня голосования становятся всё более грязными. Сам он тоже порой оказывается не на высоте в своих высказываниях.

Некоторые сторонники, как это было в недавней истории с «бомбистом» Сэйаком, оказывают ему медвежьи услуги (самостоятельно ли Сэйак всё это сделал или им умело сманипулировали противники Трампа, остаётся для меня под вопросом). Всё это, естественно, отражается на его личном рейтинге негативно.

Думаю, однако, что решающего влияния на результаты промежуточных выборов в Конгресс США это падение личного рейтинга Дональда Трампа не окажет.

Президент Трамп и республиканцы в Вашингтоне — даже это не одно и то же. Это тем более так в случае с восприятием конкретных представителей Республиканской партии в конкретных штатах, — там, где и разворачивается предвыборная кампания.

Кроме того, падение личного рейтинга Дональда Трампа — явление временное, а вот рекордно низкий за последние 17 лет уровень безработицы (3,8%) и возросшие темпы экономического роста (4,2%) — явления, ставшие для американцев при президенте-республиканце длящейся отрадной реальностью, имеющей хорошую перспективу. Стоит ли им от неё отказываться?

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