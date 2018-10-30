Исламабад, 30 октября, 2018, 17:21 — ИА Регнум. В Пакистане вступило в силу решение премьер-министра Имрана Хана, касающееся нового рабочего распорядка для всех министров правительства.

Usman.pg Здание парламента Пакистана

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, министрам федерального правительства запретили уезжать за границу и вообще покидать столицу, пока идет сессия Национальной Ассамблеи. По мнению премьера, министры должны принимать участие в работе нижней палаты парламента страны.

Ранее, 27 октября было объявлено о еще одной мере по «ужесточению» рабочего режима руководства страны. Отныне все правительственные чиновники, включая самого премьер-министра будут путешествовать в салоне бизнес-класса. Привилегия летать первым классом останется лишь у президента страны и председателя Верховного суда.