Токио, 30 октября, 2018, 12:17 — ИА Регнум. 29 октября премьер-министр Индии Нарендра Моди провел переговоры со своим японским коллегой Синдзо Абэ в Токио и подписал 32 соглашения о сотрудничестве в различных сферах. По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», переговоры прошли в рамках визита премьер-министра Индии в Японию.

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В результате встречи стороны подписали соглашения о сотрудничестве военно-морских сил, развитии совместных проектов в третьих странах, японских инвестициях в пищевую промышленность Индии, а также о взаимодействии в сфере робототехники и искусственного интеллекта.

Отдельные соглашения были подписаны о японской помощи в развитии сельского хозяйства в индийских штатах Уттар-Прадеш и Махараштра, а также о поддержке рыболовецкой инфраструктуры в Индии. Особый договор был подписан о развитии системы традиционной индийской медицины в Японии, в частности, о распространении аюрведических практик.