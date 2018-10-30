Кабул, 30 октября, 2018, 12:13 — ИА Регнум. В Тегеране прошли переговоры между министром юстиции Ирана Али Реза Авайи и его афганским коллегой Абдулом Анваром по вопросу обмена заключенными между двумя странами.

Иван Шилов ИА REGNUM Тегеран

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», на настоящий момент около пяти тысяч афганцев отбывают тюремный срок в Иране, большинство — по обвинению в перевозке наркотиков. В Афганистане находятся 22 заключенных, являющихся гражданами Ирана.

После переговоров министр юстиции Ирана отметил, что встреча прошла крайне успешно и стороны добились значительного прогресса по этому вопросу.

Заместитель министра юстиции Афганистана, курирующий вопросы соблюдения прав человека и связи с другими странами, сказал, что за последние два года около 650 граждан Афганистана были экстрадированы Ираном. Он также добавил, что в отношениях между двумя странами есть определенные вопросы, связанные с обменом заключенными, однако они могут быть решены если Афганистан и Иран будут в полной мере исполнять обязательства по двусторонним соглашениям.

По окончании встречи министры юстиции двух стран подписали соглашение по расширению сотрудничества в этой сфере.