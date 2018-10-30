Москва, 30 октября, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Имущественные налоги для состоятельных людей уже подняты, в ближайшие годы налоговые условия меняться не будут. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минфина, комментируя слова министра Антона Силуанова о введении налога на роскошь.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

В Минфине подчеркнули, что при цитировании интервью Силуанова некоторыми СМИ была допущена грубая ошибка. Министр отметил, что правительство уже подняло имущественные налоги, однако не говорил о том, что правительство планирует еще сильнее увеличить налоговое бремя.

На ближайшие шесть лет заявлена неизменность налоговых условий, напомнили в Минфине.

Как сообщало ИА REGNUM, Антон Силуанов в эфире «Первого канала» заявил, что правительство со временем повысит налоги для богатых людей, имеющих «машины, яхты, квартиры». Говоря о введении в России прогрессивной ставки налогообложения, Силуанов признал бессилие государственного аппарата, отметив, что богачи всё равно найдут обходные пути.

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