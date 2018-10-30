Сеул, 30 октября, 2018, 21:27 — ИА Регнум. Бюджет Республики Корея в 2018 году получит на 26 млрд долларов больше в виде собранных налогов, чем в 2017. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление члена Национального собрания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Общая сумма налоговых поступлений составит 263 млрд долларов, что значительно выше ожидавшихся 223 миллиардов. Такой рост обусловлен в первую очередь увеличением корпоративных налогов и налога на доход. В 2017 году также наблюдался прирост в размере 19 млрд долларов.

В 2019 году правительство планирует существенно снизить топливный налог, чтобы облегчить финансовое положение малообеспеченных слоёв населения. В то же время, продолжится увеличение корпоративных налогов; планируется повысить ставки для иностранных IT компаний. Кроме того, будут введены дополнительные налоги на рынке недвижимости, чтобы выдавить спекулятивных игроков, которые стали причиной скачка цен в этом году.

Правительство также рассматривает возможность отмены размещения государственных облигаций до конца года на общую сумму 25 млрд долларов, так как высокие налоговые поступления покрывают текущие потребности в финансировании.