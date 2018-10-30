Сеул, 30 октября, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Министр обороны Республики Корея Чон Кён Ду заявил, что развитие мирного процесса на Корейском полуострове и нормализация отношений с Северной Кореей не повлияют на решение правительства о размещении американских систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot и THAAD. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Подвижная пусковая установка THAAD

7 батарей ПВО Patriot были закуплены Южной Кореей в 2014—2016 годах и используются для защиты от военных угроз со стороны КНДР. В 2017 году, несмотря на широкие народные протесты, бывшим президентом Пак Кын Хе было принято решение о размещении батареи системы ПРО THAAD для отражения возможного ракетного нападения Северной Кореи.

Несмотря на то, что изначально планировалось, что батареи THAAD будут находиться на территории Южной Кореи в течение ограниченного периода, министр обороны Чон Кён Ду заявил, что комплексы останутся навсегда, и высоко оценил из боевые возможности.