Париж, 30 октября, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал «чрезвычайно достойное решение», сделанное канцлером Германии Ангелой Меркель, о том, чтобы покинуть свой пост в 2021 году, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

«Это решение, я считаю «чрезвычайно достойным», — заявил глава государства.

Ангела Меркель «никогда не забывала о ценностях Европы, и с большой храбростью управляет своей страной», — продолжил президент Франции во время пресс-конференции в Елисейском дворце.

«Если крайнее правые движения поднимаются, то это потому, что другие партии не могут ответить на недовольство и страхи людей», — продолжил глава государства.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что уйдет в отставку в 2021 году после того как ее партия ХДС/ХСС потеряла 11 пунктов, но все-таки заняла первое место на выборах 28 октября в Гессене.