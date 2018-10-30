Южно-Сахалинск, 30 октября, 2018, 11:29 — ИА Регнум. 30 и 31 октября в Южно-Сахалинске на сцене киноконцертного зала «Октябрь» пройдет II Международный фестиваль «Сахалин — Хоккайдо Джаз». Инициаторами и организаторами музыкального форума двух стран выступили глава региона Олег Кожемяко и народный артист России Игорь Бутман. Об этом сообщает портал Sakhalinmedia.

Frolzart Игорь Бутман

Как отмечал маэстро, представительство государств будет примерно паритетным. Так в первый день, 30 октября, на сцену поднимутся московский джазовой коллектив LRK Trio, японский квинтет известного саксофониста Шунасуки Ишикава и ансамбль Игоря Бутмана.

Проект «Русские сезоны в Японии», в рамках которого проходит джазовый фестиваль на Сахалине и Хоккайдо, проводится под патронатом Министерства культуры РФ и предполагает более 40 различных мероприятий, в том числе гастроли российских театров и музыкальных коллективов, фестивали циркового искусства и российского кино.