Вашингтон, 30 октября, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Власти США ввели санкции в отношении двух сингапурских компаний и одного гражданина. Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, Северная Корея использовала их для отмывания крупных денежных сумм и проведения транзакций.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и КНДР

Ведение финансовых операций с физическими и юридическими лицами из КНДР запрещено Советом Безопасности ООН в рамках резолюций, принятых в качестве ответа на развитие ракетно-ядерной программы КНДР. Поэтому Северная Корея вынуждена искать обходные пути использования денежных средств.

Под ограничения США попала сингапурская торговая компания Wee Tiong, топливная компания WT Marine, а также владелец обоих предприятий Тан Ви Бэн. Теперь им запрещено работать с компаниями из США и привлекать заемные американские средства. А господину Тан Ви Бэну также запрещён въезд в США.