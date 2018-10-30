Пхеньян, 30 октября, 2018, 13:56 — ИА Регнум. В 2018 году Южная Корея экспортировала в КНДР около 100 тонн продукции, которая запрещена резолюциями Совета Безопасности ООН. Как сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо, среди этих товаров — машины, изделия из металла и стали, электроника, а также нефтепродукты.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Таинственная ноша. Контрабанда

Общая стоимость поставленных Южной Кореей товаров оценивается в 17 миллионов долларов. Кроме того, из Северной Кореи было импортировано продукции на сумму 10 млн долларов. Поставки осуществлялись через южнокорейское министерство объединения. В июне и июле было отправлено 83 тонны бензина и дизеля, а также несколько электрогенераторов и бойлеров. Официальный представитель министерства заявил, что данная продукция необходима для обеспечения работы межкорейского центра связи, располагающегося в городе Кэсон на территории КНДР.

Объемы торговли между Северной и Южной Кореей составляли 1,2 миллиарда долларов в 2015 году, но из-за санкций Совета Безопасности ООН сократились до 1 миллиона в 2017 году.