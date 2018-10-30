Сочи, Краснодарский край, 30 октября, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Бывший заместитель главы города-курорта Сочи Юрий Паламарчук, который обвиняется в превышении должностных полномочий, отпущен из следственного изолятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

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Фигуранту уголовного дела изменили меру пресечения. Такое решение принял суд Октябрьского района Краснодара, сообщают «Вести Сочи». Ждать решения суда бывший чиновник будет под домашним арестом.

Также по делу назначена судебная экономическая экспертиза. Кроме того, будет произведена выемка необходимых документов, изъяты исполнительные производства, допрошены свидетели.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы города Сочи Краснодарского края, председатель совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города» Юрий Паламарчук был задержан 19 апреля. Следствие подозревает его в совершении действий, которые причинили ущерб «Спецавтохозяйству» по уборке города на сумму более 115 млн рублей. В тот же день вице-мэр покинул свой пост.