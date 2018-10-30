Оренбург, 30 октября, 2018, 11:01 — ИА Регнум. В Оренбурге сегодня, 30 октября, горсовет определил дату проведения конкурса на пост градоначальника и утвердил кандидатуры депутатов в конкурсную комиссию. Ожидалось, что оппозиция предпримет попытку представить в комиссии своих кандидатов и предоставит альтернативные кандидатуры, однако этого не произошло, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Либорио Проспери. Лобби палаты общин. 1886

Члены КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», представленные в горсовете, заявили о своей позиции к конкурсу на пост главы Оренбурге отказом в голосовании за список кандидатов от горсовета, которые являются членами «Единой России». Поскольку партия «Единая Россия» имеет в депутатском корпусе большинство голосов, то процедура завершилась утверждением списка.

Некоторые эксперты считают, что оппозиция в данном случае продемонстрировала свою политическую беспомощность. У её представителей была возможность побороться за лоббирование своих интересов, но ею не воспользовались.

Между тем другие эксперты-политологи убеждены в том, что оппозиция как раз проявила свою принципиальную позицию. Сейчас, когда оппозиционные силы объединились в отстаивании прямых выборов градоначальников, было бы странным и нелогичным участие в конкурсах на должность главы муниципалитета и представление своих кандидатов в качестве членов конкурсной комиссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 28 активных политиков и общественников Оренбурга создали группу, которая выступила инициатором проведения на региональном уровне референдума за прямые выборы глав муниципалитетов. Документы были рассмотрены в облизбиркоме и переданы в Заксобрание Оренбургской области. На законодательном уровне инициативу не поддержали. Члены фракции «Единая Россия» выступили против референдума. Как заявил депутат Максим Амелин (КПРФ), решение Законодательного собрания планируется оспорить в суде.

Добавим, бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов обвиняется в коррупции и с 16 августа 2018 года находится под стражей. Сейчас обязанности главы города временно исполняет первый заместитель градоначальника Сергей Николаев. Конкурс на пост мэра состоится 10 декабря.