Тель-Авив, Израиль, 30 октября, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Израиля арестовали 12 палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 30 октября Anadolu.

Цитата из х/ф «Мечта». Реж. Михаил Ромм. 1941. СССР Арест

Арестованные подозреваются в причастности к террористической деятельности, направленной против еврейского государства. В их отношении проводятся необходимые проверки.

Напомним, власти Израиля проводят регулярные рейды на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило, в ночное время суток.

В тюрьмах еврейского государства в настоящее время находится свыше 6 тыс. 500 палестинцев, в числе которых женщины, дети, политики, а также лица, которым не были предъявлены обвинения.