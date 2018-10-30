Махачкала, 30 октября, 2018, 10:58 — ИА Регнум. В Дагестане завершается прокладка водопровода, который обеспечит питьевой водой около 40 тысяч человек. Завершить строительство, начатое ещё в 2008 году, планируется к середине декабря 2018 года. Соответствующий документ размещён на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР Живительная влага

Заказчиком проекта выступает администрация Сулейман-Стальского района Дагестана. Финальный этап работ обойдётся в 100 млн рублей. Водопровод мощностью более 17 тысяч кубометров в секунду обеспечит питьевой водой не только 90% населения Сулейман-Стальского района, но и жителей отдельных сёл Табасаранского, Магарамкентского, Курахского и Хивского районов.

Исполнитель, согласно документу, должен построить магистральные наземные и подводные трубопроводы для перекачки воды, станцию биологической очистки, канализацию, наружные сети и сооружения водоснабжения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, для решения проблем водоснабжения в Дагестане необходимы значительные денежные вложения, а именно 23 млрд рублей. Только в городе Буйнакске требуется построить 11 объектов на общую сумму 5,3 млрд рублей. Об этом 23 сентября 2018 года сообщил врио министра строительства и ЖКХ республики Малик Баглиев на встрече с главой Дагестана Владимиром Васильевым.

«Мы сейчас должны сделать так, чтобы была качественная питьевая вода, и никто на этом не наживался. Вопрос должен быть решен в кратчайшие сроки и качественно», — заявил Владимир Васильев.