Рыбинск, Ярославская область, 30 октября, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Глава Рыбинска принял решение установить тариф в троллейбусах на уровне 18 рублей 50 копеек вместо действующего ранее 18 рублей 80 копеек, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Для этого из городского бюджета выделят 700 тыс рублей.

Рыбинскэлектротранс Троллейбус в Рыбинске

Мэр Рыбинска Денис Добряков принял решение прекратить мучения пассажиров и кондукторов в троллейбусах. Напомним, департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области издал приказ, согласно которому стоимость проезда устанавливается на уровне 18 рублей 85 копеек.

На предприятии АО «Рыбинскэлектротранс» решили не доходить до полного абсурда — проезд сделали на уровне 18 рублей 80 копеек. Но даже это привело к возмущению жителей, и, конечно, кондукторов. В итоге к концу октября в социальных сетях появился призыв:

«Огромная просьба ко всем жителям города Рыбинска! Если у вас в запасах остались монеты номиналом в 10 копеек, то обменяйте их пожалуйста у кондуктора. Мелочи катастрофически не хватает! Осталось нам продержаться ещё два месяца».

В итоге мэр Рыбинска Денис Добряков принял решение — выделить из городского бюджета 700 тысяч рублей для транспортников, чтобы установить проезд в троллейбусе на уровне 18 рублей 50 копеек.

«Жители и сотрудники предприятия АО «Рыбинскэлектротранс» не должны быть заложниками ситуации. Субсидия рассчитана до конца года, до установления нового тарифа», — говорит Денис Добряков.

Так что общий сбор десятикопеечных монет отменяется.