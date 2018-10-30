Москва, 30 октября, 2018, 10:48 — ИА Регнум. В ближайшие три года в экологическую сферу Москвы планируются значительные финансовые вливания. Так, на эти цели столичные власти намерены выделить более 200 млрд рублей. Об этом сообщила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

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Такая сумма предусмотрена в бюджете города на 2019 год и плановый период 2020—2021 годы: более 200 млрд рублей на экологическую сферу, пишет ТАСС. Министр пояснила, что в проекте главного финансового документа эти расходы проходят по трём государственным программам.

«В 2019—2021 годах планируется стабильное увеличение доходов бюджета на уровне 5% и более. Устойчивые темпы поступления доходов позволяют обеспечить выполнение действующих и вновь принимаемых обязательств, прежде всего, социального характера и дальнейшее развитие социально-экономического комплекса города», — добавила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова.

Как сообщалось ранее, доходы столицы в 2019 году вырастут на 10,6% по сравнению с 2018 годом — до 2,3 трлн рублей, в 2020 году достигнут 2,4 трлн рублей, а 2021 году — увеличатся до 2,6 трлн рублей. Расходы бюджета в 2019 году составят 2,6 трлн рублей, в 2020 году — 2,7 трлн рублей, в 2021 г. — 2,8 трлн рублей. По данным мэрии, дефицит бюджета города в 2019 году планируется на уровне 276 млрд рублей, в 2020 году — 239,7 млрд рублей, в 2021 году — 179,9 млрд рублей.