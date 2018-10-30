Мурманск, 30 октября, 2018, 10:48 — ИА Регнум. «Адмирал Кузнецов» не получил повреждений, которые могли бы изменить сроки его ремонта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель пресс-службы Центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев.

Art Navsegda Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в порту Мурманска

Напомним, сегодня в посёлке Росляково Мурманской области при выходе из плавучего дока ПД-50 тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» произошло ЧП. В результате инцидента под воду ушла жилая башня, в которой проживали 50 человек личного состава. Кроме того, рухнули и два башенных крана, один из них — на палубу «Адмирала Кузнецова». В результате ЧП док затонул. Пострадали четыре человека, один человек пропал без вести. В районе ЧП ведётся спасательная операция.

В настоящее время группа специалистов «Звездочки» проводит осмотр крейсера. Первые официальные выводы по состоянию авианосца на предприятии ожидают не раньше завтрашнего дня.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на «Звездочке» причиной инцидента назвали отключение насосов. Произошло это, по данным ТАСС, из-за скачка напряжения. Однако в «Колэнерго» свою причастность к произошедшему опровергли.

Органы СКР на транспорте возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, ремонт «Адмирала Кузнецова» — единственного авианосца в составе ВМФ России — начался в сентябре 2017 года на 35-м судоремонтном заводе в Росляково под Мурманском (Центр судоремонта «Звездочка»). Планируется, что работы завершатся в четвёртом квартале 2020 года. Ожидается, что на судне отремонтируют всю электромеханическую часть, включая главную двигательную установку. Также будет полностью модернизирован взлётно-посадочный комплекс. По неофициальным данным, стоимость ремонтных работ — 40 млрд рублей. Модернизация продлит срок его службы на 20 лет.

Читайте также:

Названа причина затопления дока, где ремонтировали «Адмирала Кузнецова»

«Колэнерго» отвергает свою причастность к затоплению дока под Мурманском

При затоплении дока в Мурманске пропал человек