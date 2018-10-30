Москва, 31 октября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 31 октября, в России отмечают День сурдопереводчика. На языке жестов во всём мире общаются несколько миллионов человек, во многих странах его уже давно признали официально. Однако в России это произошло лишь в 2012 году после принятия соответствующего закона. Впрочем, история профессии сурдопереводчика уходит корнями гораздо глубже.

U.S. Army Язык жестов

Первая сурдопереводческая школа в России

Первая сурдопереводческая школа открылась в России еще в начале XIX века в Павловске. Идея обучения и воспитания глухонемых детей принадлежит императрице Марии Федоровне. По её инициативе в Россию стали приглашать лучших европейских специалистов, в основном французских, которые заложили основу отечественной сурдопедагогики.

Признание профессии сурдопереводчика

Профессия сурдопереводчика долго не признавалась полноценной специальностью. Лишь в 1992 году по ходатайству Центрального правления Всероссийского общества глухих Министерство труда РФ внесло эту профессию в тарифно-квалификационный справочник.

Одна из самых опасных профессий

Исследователи Рочестерского технологического института пришли к выводу, что работа сурдопереводчика является одной из наиболее опасных. Исследование показало, что сурдопереводчики испытывают большие физические нагрузки, чем работники опасных промышленных производств. Это приводит к усталости, потере внимания и, в результате, увеличивает риск получения различного рода повреждений. Например, риск получения травмы кисти у сурдопереводчиков на 15−19% выше, чем у представителей других профессий.

Сегодня в мире насчитывается около 360 млн слабослышащих и глухих людей, из них 13 млн проживают в России. Одна из главных проблем глухих людей — нехватка сурдопереводчиков. В России работают всего около 900 таких специалистов, на каждого из них приходится около 100 тыс. людей с проблемами слуха.