Екатеринбург, 30 октября, 2018, 10:48 — ИА Регнум. В Свердловской области прожиточный минимум для пенсионеров установлен на уровне 8846 рублей. Соответствующее решение утвердил региональный парламент, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Подачка

Социальные доплаты коснутся 106 тыс. свердловчан. Дополнительное финансирование составит порядка 2,5 млрд рублей и будет произведено из федеральной казны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее инициатива об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров Свердловской области была рассмотрена на профильном комитете регионального парламента.

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Отметим, что прожиточный минимум ранее составлял 8511 рублей и увеличился на 335 рублей.